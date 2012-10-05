Дайджест Newslab.ru: «Чужой» в красноярце и итальянская Покровка

Отличная история про гражданское общество — многодетная красноярка Любовь Катеренюк отстояла в суде участок под дом в районе Базаихи. Сначала власти не желали отдавать землю, но она сумела доказать, что по закону имеет на неё право. Отличный пример для подражания!

Ресторан La Tavola: приключения итальянцев в Покровке Итальянская кухня — самый простой путь к сердцам красноярцев. Пиццу и пасту делают сегодня все кому не лень, но лишь единицам это удаётся на славу. Новый ресторан La Tavola в Покровке — подающий надежды кандидат на роль годного семейного заведения. К сожалению, на деле всё оказалось не так радужно.

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