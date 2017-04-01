Танцы насмерть и борьба с депрессией: магическая пятница в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 7 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает облачность и небольшие осадки. 7 апреля температура воздуха поднимется до 7 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В пятницу стартует второй прокатный день российской антиутопии «Танцы насмерть» с громогласным слоганом «Танцуй или умри!» (12+). В фильме события происходят в Москве 2070 года. Мир лежит в руинах после ядерной войны, а выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Оценить российскую историю в стиле «Голодных игр» в Красноярске можно уже с 11:55.

С 12:00 до 14:00 часов на Театральной площади пройдет масштабная промо-акция для красноярцев ко Дню здоровья. В 2017 году темой праздника станет помощь людям, страдающим депрессией — акция «Физкульт-обед» постарается зарядить позитивными эмоциями всех присутствующих. Для самых маленьких акция будет особенно интересна, потому что будет работать детский фитнес, развлекательная локация с дворовыми играми от Центра спортивных клубов и фотосалон с интересным тематическим инвентарем.

7 апреля 18:30 в Гранд-Холле «Сибирь» (Авиаторов, 19) пройдет армянский национальный праздник — День матери, любви и красоты. Для гостей праздника будет организована концертная программа с участием артистов разных национальностей, театральные перформансы, интерактивы с залом. Также всех ждет выставка международного арт-проекта «Ангелы мира», включающая более 70 разножанровых картин с изображением ангелов, тематические фотозоны и многое другое. Дополнительная информация по телефону (391) 285-99-80 и на сайте общественной организации. Вход свободный.

7 апреля Я НЕМО выступит на сцене Ночного клуба «Эра» со своими песнями и кавер-версиями рок-хитов (12+). В своей музыке артист смешивает совершенно разные стили и жанры, от хип-хопа и британской музыки начала 2000-х до русского рока. При этом все песни музыкант исполняет в одиночку. Начало в 19:00.

Для любителей необъяснимого, таинственного и захватывающего в открытом пространстве «Ковёркинг» (Ады Лебедевой, 149) пройдет «Вечер магии» (14+). Иван Гордин — мастер карточных манипуляций и микромагии покажет леденящие кровь фокусы и трюки, а также продемонстрирует науку о предсказаниях. Начало в 19:30. Вход свободный.