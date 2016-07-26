Ледяной водопад на «Столбах» официально закрыт

На «Столбах» официально «закрыли» искусственный замерзший водопад, сообщили 7 апреля в пресс-службе заповедника.

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6 команд приняли участие в соревнованиях в честь закрытия сезона на «сосульке» в Гранитном карьере заповедника «Столбы». Как отметили сами участники состязаний «Яркий лед», погода была отличная, теплая и снежная.

«Ледодром, подсвеченный синим светом изнутри, выглядел сказочно, как дворец Снежной Королевы. „Сосульку“ штурмовали с кошками и без. Участники команд преодолевали свои этапы с особым рвением, болельщики им активно помогали при этом. Соревнования закончились почти в полночь. Все прошло задорно и весело», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, искусственная ледовая стенка начала появляться в бывшем гранитном карьере в районе «Восточного входа» в заповедник с 2015 года. Несмотря на то, что создается она красноярскими альпинистами специально для тренировок, она стала любимым местом для фотосессий у многих горожан и иногородних туристов. Детям же это место позволяет кататься с крутой ровной горки на ледянках.