Рассыпавшуюся плитку для слепых в Красноярске восстановят летом (видео)

В Красноярске заменят тактильную плитку для незрячих, которая рассыпалась спустя несколько месяцев после укладки. Напомним, специальную плитку уложили в конце 2016 года на пр. Мира и на ул. Свердловская, но она не пережила зиму и пришла в негодность — оказалась разбита и просела, поэтому трость застревает, что не делает комфортней передвижение людей с ограничениями по зрению.

Материалы по теме Активист создал петицию против оградок «из прошлого века» на проспекте Мира

Председатель Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Валентина Пруткова уверена, что плитка разрушилась из-за того, что ее поздно положили — в ноябре месяце. «Уплотнился грунт и плитка слегка провалилось вниз. Она очень быстро выцвела, она вообще свой желтый цвет не должна терять. Желтый цвет — этот тот цвет, который даже слабовидящий человек очень хорошо видит», — пояснила она.

В департаменте городского хозяйства заверили, что всю разрушенную плитку восстановит подрядчик. А бордюры и тропинки для слабовидящих на проспекте Мира, на которые также жалуются, переделают во время капитального ремонта. В этот раз работы начнутся летом.

«Теперь плитка будет укладываться в местах препятствий. Либо это столб, стоящий посредине тротуара, будет обрамлен этой плиткой, либо выход на пешеходный переход», — пояснил начальник отдела по управлению объектами улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации Красноярска Никита Дресвянкин.