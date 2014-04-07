Спортивным чиновникам посоветовали дружить с бизнесменами

Министерству спорта Красноярского края рекомендовали усовершенствовать стратегическое планирование, серьезно подойти к подготовке кадров и нарастить практику муниципально-частного партнерства. Такие рекомендации дала Счетная палата края по итогам проверки деятельности министерства спорта за 2016 год.

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С отчетом на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания края выступила аудитор Счетной палаты Татьяна Алешина. По ее словам, проверка показала недостатки в стратегическом планировании и нормативно-правовом регулировании, а также в совершенствовании инфраструктуры физической культуры и спорта на принципах государственно-частного партнерства. Кроме того, министерством не обеспечено нормативно-правовое регулирование по восьми компетенциям.

В 2016 году серьезные изменения претерпела система организации профессионального спорта. Алешина рассказала, что в форме автономных некоммерческих организаций (АНО) действуют 6 профессиональных спортивных клубов по командным игровым видам спорта, учредителями которых являются краевые государственные учреждения. Анализ создания АНО выявил ряд недостатков.

«Наиболее важным является то, что контроль за их деятельностью ограничен, отсутствует коллегиальность. В составе органов управления АНО нет представительства министерства, общественности, команд», — отметила она.

Одним из активно развивающихся направлений в сфере физической культуры является внедрение ГТО. Однако, по словам аудитора, реализация основных мероприятий этого направления зависит от деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие с ними министерством не урегулировано. «Соответственно существуют риски неисполнения всех полномочий, в том числе вновь приобретенных (ГТО, спортивная подготовка)», — сообщила Алешина.

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Вместе с тем, министерству удалось систематизировать все имеющиеся в учреждениях спорта проблемы, которые, по словам аудитора, были связаны с недостаточной профессиональной компетентностью руководителей и специалистов, с несоответствием структуры учреждений поставленным перед ними задачам, а также с нехваткой финансирования. Для решения выявленных проблем необходимо внедрение проектного подхода, считают в Счетной палате. Также проверкой установлено, что не все спортивные учреждения перешли на подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральным стандартом, для чего дополнительно требуется 400 млн рублей. Указано и то, что помимо бюджетных нужно искать иные источники финансирования деятельности профессиональных клубов.

Как отметила в итоге Татьяна Алешина, с момента предыдущей проверки министерством проделана огромная работа, и ситуация значительно улучшилась, но необходимо устранить недостатки в нормативно-правовом регулировании в сфере физической культуры и спорта.

«Надо пересмотреть подходы к организации системы управления автономными некоммерческими организациями с целью активизации негосударственных источников их финансирования. Актуальной является и разработка механизма поддержки негосударственных организаций», — заключила аудитор.

Председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в своем выступлении подчеркнула необходимость развития в крае государственно-частного партнерства, а также совершенствования системы управления и подготовки кадров в области спорта. «Это становится тем более актуальным накануне проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года, поскольку строится целый комплекс новых спортивных сооружений, управлять которыми должны настоящие профессионалы», — пояснила она.

Депутат Людмила Магомедова отметила высокое качество проведенных Счетной палатой проверок и глубокое погружение в деятельность министерств. По мнению председателя комитета, это, несомненно, будет способствовать наведению порядка в этих отраслях при самом жестком контроле за устранением всех недостатков со стороны комитета.

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Добавим, среди регионов Сибирского федерального округа Красноярский край занимает первое место по численности спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ (в 2015 году — 564 человека). По другим показателям край делит 5-8 места. Наиболее показательными являются результаты участия спортсменов в крупных международных соревнованиях. Так, в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи участвовало 12 спортсменов из края, 8 из которых заняли призовые места. Это лучший результат среди команд округа.