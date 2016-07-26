Красноярцы отметят Вербное воскресенье

9 апреля красноярские православные христиане, наравне с жителями других регионов, отметят Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим. Напомним, этот праздник отмечается в воскресный день за неделю до празднования Пасхи.

В этот день в церкви проводятся всенощные службы, освящаются веточки вербы, которые потом приносят в дом и ставят возле иконы. Согласно традиции, считается, что вербочки весь год будут охранять семью от несчастий. 8 апреля, накануне праздника, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе города (Сурикова, 26), начало — в 5 часов вечера.

Сразу же вслед за Вербным воскресеньем, в понедельник, у верующих начнется Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, в течение которой соблюдается самый строгий пост, и верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Отметим, сегодня, 7 апреля, православная церковь отмечает Благовещение — также один из самых значительных праздников. В этот день отправляются на службу в храм, чтобы причаститься и исповедоваться, также сегодня принято просить прощения у всех, кого когда-либо мог намеренно или случайно обидеть. После торжественной службы в церкви родные возвращаются домой и собираются за обеденным столом. И хотя Благовещение и отмечается в период Великого Поста, для праздника делается послабление.