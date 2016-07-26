Депутаты согласовали соглашение о сотрудничестве Красноярского края и Югры

Красноярский край в ближайшее время начнет сотрудничество с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сфере. Соответствующий проект соглашения сегодня рассмотрели на заседании комитета по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания края.

Материалы по теме С кем дружит Красноярский край? От кого зависят международные связи региона

Напомним, 30 марта губернатор подписал соглашение о сотрудничестве в рамках международного форума «Арктика — территория диалога». Соглашение носит рамочный характер, однако, по заявлению заместителя руководителя администрации губернатора Сергея Ладыженко, в дальнейшем будет разработан конкретный план мероприятий в различных сферах сотрудничества между двумя субъектами РФ.

Депутаты согласовали документ, обратив внимание на необходимость соблюдения баланса между отраслями сотрудничества, прописанными в соглашении, где достаточно полно описаны приоритеты в сфере молодежной политики. Но также внимательно нужно отнестись, например, к проблеме защиты прав коренных малочисленных народов, экономическим и социальным аспектам сотрудничества.