В Красноярске пока не будет одинаковых вывесок

Красноярские депутаты не сумели договориться о едином стиле для вывесок и рекламы, сообщили 7 апреля в пресс-службе городского Совета.

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На заседании комиссии по ЖКХ парламентарии рассмотрели проект внесения изменений в правила благоустройства города. Авторы проекта предложили изменить требования к размещению информационных знаков, вывесок и выносных конструкций. В частности, дополнить правила понятиями: «информационная конструкция», «учрежденческая доска», уточнить понятие «вывеска» и установить дополнительные правила и требования к их размещению.

Однако депутаты раскритиковали проект еще до обсуждения, разместив свое мнение в социальных сетях. Отмечалось, что сроки, которые предлагается установить для замены вывесок на единообразные для всего города, малы — до 1 сентября этого года; что у представителей малого бизнеса нет денег на это; что чиновникам это грозит судами.

Напомним, ранее этот проект уже рассматривался на сессии городского Совета, однако был отклонен. По итогу дискуссии накануне комиссия не смогла набрать необходимое количество голосов для того, чтобы вновь направить его на рассмотрение сессии, и он остался отклоненным.

Однако красноярцы в социальных сетях поддерживали введение такой нормы, поясняя, что сейчас улицы выглядят слишком пестро.

«Город сегодня выглядит безобразно, позорно. И меры надо принимать. Достаточно вспомнить советские балконы — кто во что горазд. ... С рекламными вывесками и фасадами тоже самое», — отметила одна из жительниц.