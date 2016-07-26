Дайджест Newslab.ru: Наши в Новой Зеландии

Помните, в конце прошлого года на Копылова открыли памятник первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову? На днях выяснилось, что он начал разрушаться — плитка на ступенях начала крошиться, образовались дыры. Разобрались, почему так произошло.

«Взял с собой кота и Юлю»: как красноярцу живётся в Новой Зеландии Newslab.ru продолжает рассказывать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Алексей Корнеев — несколько лет назад он понял, что «так жить нельзя», и вместе с котом и женой переехал в Новую Зеландию. Он рассказал нам, как получить образование, открыть свой бизнес и не бояться быть свободным.

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