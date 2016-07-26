Воспитанники колонии для подростков покажут спектакль о беспризорниках

11 и 12 апреля в Красноярске в «Центре культурных инициатив» (Ползунова, 13) покажут спектакль «Республика ШКИД».

«Это история о том, как бывшие уличные хулиганы учились быть людьми и постигали истинную свободу. В спектакле юношам придется построить свое собственное государство и самостоятельно определять, что есть действительно хорошо, а что плохо, что такое честность и справедливость», — рассказали авторы постановки.

Участие в постановке принимают артисты Канского драматического театра и воспитанники Канской воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденных.

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В дни показов перед спектаклем будет работать выставка декоративно-прикладного творчества осужденных Канской воспитательной колонии и воспитанников отдела ремёсел «Центра культурных инициатив». Также пройдут мастер-классы по бумагопластике и берестяному творчеству, а зрителям покажут фильм о подготовке спектакля.

После спектакля актерам можно будет задать интересующие вопросы и принять участие в обсуждении постановки.

Показы спектакля пройдут 11 апреля в 16:00 и 12 апреля в 13:00. Подробное расписание доступно по ссылке. Вход бесплатный.