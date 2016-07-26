Трендсеттеры, диктант и Караульненский бык: познавательные выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность и небольшие осадки. В субботу, 8 апреля, температура воздуха днём составит 9 °C, а в воскресенье — 5 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с.

8 апреля:

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В Культурном пространстве «Каменка» пройдет фестиваль российских дизайнеров Sandarina market. В этом году первый и самый большой фестиваль молодых модельеров, зародившийся на Урале, добрался и до Красноярска. Гостей ждет два дня модного шопинга от малотиражных локальных брендов — трендсеттеров импортозамещения, находки от молодых дизайнеров, благотворительный корнер, фудкорт и фудмаркет, лекторий, 16 часов зажигательной музыки, посуда, игрушки и книги. Два дня на маркете будут сменять друг друга более 30 дизайнеров из Тюмени, Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Кирова, Москвы, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга. Начало в 12:00.

Сегодня, 8 апреля, в 12:00, пройдет акция «Вместе! Против террора!» на площади перед БКЗ. Ее предложили провести в Красноярске представители общественных организаций.

«Главная цель мероприятия — поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля прогремел взрыв в метрополитене. Мы хотим провести акцию, чтобы показать, что мы остаемся вместе и мы против террора в любом его проявлении, чтобы поддержать усилия силовых структур в расследовании и не допустить подобного в будущем», — пояснил один из организаторов.

В 12:00 на острове Татышев состоится массовая зарядка «На здоровой волне» в честь Всемирного дня здоровья. Гостей ждут экспресс-тренировки по различным направлениям, конкурсная программа и розыгрыши призов от партнеров. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам. В 2017 году темой кампании выбрана депрессия, от которой могут страдать люди разных возрастов. Один из эффективных способов миновать депрессию — физические нагрузки.

В 13:00 начнется BeautyMarket-2017. Участники узнают всё о тенденциях в макияже и EMS-тренировках, научатся составлять модные образы, попрактикуются в йоге и сыграют в мини-гольф. Гостей ждут лекции, презентации, мастер-классы и маркет-зона со специальными ценниками и скидками на всё. Место проведения: «Тойота Центр Красноярск» (Партизана Железняка, 46а). Вход свободный.

«Тотальный диктант-2017» пройдёт в Красноярске в субботу, 8 апреля, в 15:00. В этом году красноярцы смогут написать диктант на 34 городских площадках. Это ровно в два раза больше, чем в 2016 году. Организаторы рассчитывают, что свою грамотность проверят не меньше двух тысяч горожан.

В 17:00 в Доме кино (Мира, 88) пройдет МУЛЬТ Soundtrack battle. Красноярский духовой оркестр сыграет хиты из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов. «Том и Джерри» или «Ну, погоди»? «Розовая Пантера» или «Львёнок и Черепаха»? Зарубежные мультфильмы или отечественные? Победителей импровизированного соревнования определят слушатели во время концерта.

В это же время свое 25-летие начнет отмечать телекомпания «Афонтово» (Афонтовский, 7). В честь этого события в обновленном концертном зале «Афонтово» состоится первый самый настоящий концерт. Для гостей выступят лучшие коллективы города: «9 Район», «План Дельта», «Твоё далеко», Limebridge, «Озоновый слой».

9 апреля:

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«Центр путешественников» приглашает жителей города на прогулку по живописному Караульненскому нагорью до скал «Голубка» и «Караульненский бык», полюбоваться панорамными видами на Енисей и родину Виктора Астафьева — село Овсянка. Прогулка пройдет в рамках общегородского проекта «Красноярский хайкинг». Продолжительность ее составляет 7 часов. Участие бесплатное, необходима предварительная запись по ссылке. Сбор участников группы в 11:00 на остановке «Поселок Удачный».

В 15:00 Культурно-деловой центр «Особняк» и мастерицы-рукодельницы приглашают красноярцев на мастер-классы по изготовлению декора для пасхального стола. Материалы предоставляются. За подробностями можно обратиться по телефону: (391) 2-125-175.

В 16:00 в Спортивном комплексе «Арена. Север» мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» сыграет с многократным чемпионом Латвии — рижским «ВЭФ». Известная по своим ярким выступлениям ещё в чемпионате СССР, команда соперников в этом году представляет из себя грозную силу. Сибиряки после поражения латышам в первом очном матче сезона сидят на хвосте у рижан. Исход этой погони станет известен по итогам встречи, запланированной на 9 апреля.

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Молодежный центр здоровых технологий приглашает желающих на бесплатные занятия английского English class. В клубе разговаривают на множество интересных тем, это не только практика английского языка, но и возможность узнать много нового и неожиданного о мире. Здесь каждый, даже самый стеснительный человек может проявить себя и наболтаться вдоволь. Начало в 18:00. По всем вопросам и предложениям обращаться к организатору клуба по телефону: 8(913)584-17-87.