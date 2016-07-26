Заигравшуюся девочку полицейские нашли у подруги, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Сегодня утром в полицию Кежемского района поступила информация о том, что 8-летняя девочка не вернулась домой. Мать школьницы пояснила, что вчера вечером дочь гостила у бабушки, но ушла, а дома так и не появилась. Самостоятельные поиски не дали результатов и женщина позвонила в правоохранительные органы.

«Руководством ОМВД России по Кежемскому району был поднят весь личный состав и организованы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. В ходе оперативно разыскных мероприятий спустя 3 часа ее местонахождение удалось установить. Девочка все это время находилась в гостях у своей подруги», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних проводят профилактическую беседу с родителями. Семья на учете в органах внутренних дел не состояла, характеризуется положительно.