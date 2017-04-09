«Это фантастика!»: Маленький художник из Красноярска восхитил Максима Галкина (видео)

Юный любитель живописи из Красноярска выступил на шоу «Лучше всех» на Первом канале. Очередной выпуск передачи о талантливых детях страны вышел в эфир вчера, 9 апреля.

На программу приехал художник-самоучка, 8-летний красноярец Роман Попов. Представляя участника, ведущий Максим Галкин назвал его одновременно красноярским Пикассо и сибирским Рембрандтом. На передачу мальчик привез свои картины и завил, что он пишет их в стиле реализма. При этом ведущий отметил, что картины очень разные, на что их автор признался, что еще «ищет себя», но больше всего ему нравится «изображать по-живому» — с натуры.

Мама мальчика рассказала, что он пока не участвовал в выставках, а в художественную школу ему еще рано поступать. С ее слов, мальчик рисует без педагога — по мастер-классам из интернета. Галкин назвал это «фантастикой» и устроил своему гостю мультимедийную выставку, «оживив» его картины.

Еще одним свои интересом красноярский школьник назвал больших улиток — архахатинов. У мальчика их уже 5, и у каждой есть имя. В итоге Галкин подарил Роману еще двух улиток. После этого мальчику вручили медаль участника и памятные подарки, включая мольберт.