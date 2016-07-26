Для красноярских школьников проведут уроки на «Столбах»

В Красноярске началась масштабная акция «115 дней в заповеднике Столбы», в рамках которого в течение года каждая школа посвятит хотя бы один учебный день природному заповеднику, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

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В рамках акции дети примут участие в тематических конкурсах и субботниках, станут участниками экологического десанта, отправятся в экспедицию в заповедную зону, составят собственные маршруты передвижения по «Столбам», откроют школу экскурсоводов, смастерят кормушки и соберут корм для птиц и животных. Отдельные школы даже решили провести аналог выпускного вечера на территории «Столбов».

Юные красноярцы также планируют исследовать обитателей заповедника: школьники будут изучать видовой состав древесных грибов, выделять доминирующие виды, определять варианты их совместного произрастания и прочее. В планах детей сделать усовершенствованную облегчённую экипировку для похода в заповедник.

Например, в школе № 45 (Судостроительсная, 105) дети уже собирают крупы для птиц, на уроках технологии мастерят скворечники и готовятся к уборке заповедника. Кроме того, старшим школьникам предстоит провести биологические и химические исследования: ученики решили проверить качество родниковой воды из ручья Мохового, а также холодную и горячую воду из городского водопровода. Опытным путём будет определён pH жидкостей, проведён сравнительный анализ. С помощью индикаторов и датчика LabQuest дети определят, действительно ли родниковая вода превосходит по определённым показателям водопроводную воду, сделают вывод относительно возможности использования горячей воды для приготовления пищи в случае отключения холодной воды.

Знания химии также помогут ребятам провести исследование почвы — старшеклассники сравнят почву для выращивания рассады с пробой грунта, взятой с пришкольного участка. Ребята определят показатели pH почвы и подберут оптимальные виды цветов для выращивания в школьном дворе. Исследование позволит правильно подобрать необходимые удобрения и решить вопрос с подщелачиванием.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова пояснила:

«Экологическое образование и воспитание в школах и детских садах должно охватывать всех детей. Задача образовательных учреждений состоит не только в том, чтобы сформировать определённый объём знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи окружающей среде. В 2016 году в школах и садиках проведено 45 мероприятий экологической направленности, в 2017 году планируется провести более двухсот акций, выставок, научно-практических конференций, эколого-биологических экспедиций, фестивалей, выездных школ».

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Напомним, что в Красноярске сейчас работает «экологический» детский сад № 48 (Любы Шевцовой, 82д). В учреждении есть своя эколаборатория, а с детьми проводятся исследования. Также в детсаду ежегодно устраивают экологический фестиваль, на котором дети и их родители защищают свои экопроекты. Еще один необычный сад в Красноярске работает в микрорайоне Черемушки — № 166 (Нерчинская, 5). Там ребята ставят спектакли на экологическую тематику, пишут «Экологические сказки» вместе с воспитателями. Другая лаборатория для юных исследователей работает в гимназии № 1 «Универс» (Корнеева, 50), где дети могут изучить состав снега или купленные в магазине овощи и фрукты, а также проверить качество воды в старом доме и новостройке.