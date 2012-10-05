Около 600 красноярцев посетили стенд лаборатории «ИНВИТРО» на медицинской выставке

Почти 600 гостей выставки «ЕнисейМедика», которая проходила с 5 по 8 апреля в МВДЦ «Сибирь», посетили стенд лаборатории «ИНВИТРО», которая отмечает в этом году юбилей — 10 лет присутствия в Сибири. На площадке был организован выездной процедурный кабинет, а также просторная зона для консультаций.

Все желающие могли сдать кровь и проверить уровень холестерина всего за один рубль. Обычная стоимость этого исследования составляет 390 рублей. Как рассказали в лаборатории «ИНВИТРО», провести обследование приходили люди разного возраста. Однако традиционно большинство посетителей — это красноярцы старше 50 лет.

На стенде можно было бесплатно получить профессиональную консультацию опытных врачей по различным вопросам лабораторной диагностики, а также узнать о действующих акциях.

В апреле «ИНВИТРО» предлагает всем жителям Красноярского края пройти диагностику щитовидной железы всего за 530 рублей вместо прежних 890 (включая взятие биоматериала), а также провести обследование перед диетой (пять тестов) за 759 рублей (прежняя цена 1265 рублей).

«В преддверии пляжного сезона многие решают привести фигуру в порядок и сесть на диету. Но важно в погоне за стройностью не навредить организму. Данное обследование позволит выявить наиболее частую причину повышения веса: нерациональное питание, метаболический синдром, предрасположенность к сахарному диабету. Результаты также дадут понять, есть ли необходимость в дополнительном обследовании, в индивидуальной коррекции диеты, оценят эффективность диетотерапии», — пояснили в «ИНВИТРО».

Обе акции продлятся до 30 апреля.

Подробную информацию об адресах медицинских офисов, сроках и правилах проведения акций можно узнать по тел.: 8 (391) 204-00-68 или сайте www.invitro.ru.