В Красноярске начали регистрировать желающих пробежать Первомайский полумарафон

В Красноярске стартовала предварительная регистрация на 20-й Первомайский полумарафон, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

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1 мая в Татышев-парке участники пробегут дистанции в 5 и 21,1 км. К участию допускаются все желающие с учётом отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья. Участники будут разделены на 6 возрастных категорий среди женщин и 9 возрастных категорий — среди мужчин.

Предварительные заявки на дистанцию 21,1 км принимаются с 10 по 27 апреля в онлайн-режиме по ссылке, а также в магазине «Триатлета» (ул. Партизана Железняка, 40а, второй этаж).

В день соревнований заявки на дистанцию 21,1 км не принимаются. Каждый участник, зарегистрировавшийся на эту дистанцию предварительно, 1 мая с 9:00 до 10:30, получит в павильоне Татышев-парка нагрудный номер в соответствии со стартовым протоколом.

Заявки на дистанцию 5 км принимаются в день полумарафона с 9:00 до 10:30 в павильоне Татышев-парка.