Встреча с Познером и митинг бывших узников: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 11 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 7 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Мэр Эдхам Акбулатов сегодня проверит подготовку учреждений к летнему отдыху юных красноярцев. Для более чем 34 тысяч красноярских ребятишек будут работать пришкольные площадки, загородные, палаточные и профильные лагеря, творческие мастерские. Например, в технопарке «Твори гора» (Вавилова, 21) будут организованы различные студии, в том числе столярная мастерская, кружки по авиамоделированию и робототехнике, студия по производству мультфильмов и другое.

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В 12:30 на площади возле музея «Мемориал Победы» пройдёт митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В нем примут участие бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие в Советском районе, представители администрации Советского района, ветеранских и общественных организаций, педагоги и учащиеся школ Советского района. Песни военных лет прозвучат в исполнении вокального ансамбля школы № 108. В завершение митинга в небо запустят голубей, а все желающие смогут посетить Мемориал Победы.

Сегодня любой желающий может освоить или усовершенствовать свои навыки скалолазания на скале Ермак (16+). Любители вечерних восхождений и красивых видов, могут присоединяться. Сбор группы в 18:00 на автопарковке у карьера (восточный вход в заповедник «Столбы»). Тренировка продлится до 20:00. С собой обязательно фонарь и рюкзачок, правильная одежда, обувь по погоде (снаряжение предоставляется). Место действия: Столбы.

В концертном зале Гранд холл Сибирь красноярцы сегодня встретятся лицом к лицу с одним из талантливейших рассказчиков, профессиональным журналистом, писателем и телеведущим — Владимиром Познером. В этот вечер он представит свою уже ставшую бестселлером автобиографичную книгу «Прощание с иллюзиями». Расскажет о себе и своих текущих проектах, о создании совместного с Иваном Ургантом цикла популярных передач «Одноэтажная Америка», «Их Италия» и «Тур де Франс», поделится творческими планами и уделит должное внимание общению с аудиторией. Начало в 19:00.

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На Большой сцене театра им. А.С. Пушкина покажут комедию в 3-х действиях «Голодранцы-аристократы» (16+). Чтобы добиться руки возлюбленной, молодой аристократ предлагает нищим голодранцам сыграть роль своей родни. За небольшой гонорар — сытный обед — темпераментная итальянская семейка неумело, но с большим азартом включается в игру, в результате которой благословение на брак получают сразу три пары. Начало в 19:00.

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