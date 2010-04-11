60 тонн опасной морской ракушки изъяли в Красноярске

В Красноярске приостановили оборот 60 тонн корма для птиц и кур — морской кормовой ракушки из Дагестана. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, опасный в ветеринарном отношении груз ввезли с нарушениями.

При выгрузке ракушки из вагона специалисты установили, что корм упакован в полипропиленовые мешки, на которых отсутствует маркировка изготовителя. В связи с этим идентифицировать груз с товарно-сопроводительными документами было невозможно.

«Ракушка морская кормовая изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования продукции будет принято после проведения экспертизы и подтверждения ее безопасности в ветеринарном отношении», — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).