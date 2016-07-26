Красноярка попалась на обналичивании денег осужденного афериста

Красноярские полицейские пресекли деятельность серийных интернет-мошенников — на их счету числится 12 преступлений по всей России, при чем совершались они уже из мест лишения свободы. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.

Материалы по теме Автоледи лишилась 200 тыс. рублей при попытке купить грузовик в интернете

Как рассказали в Управлении уголовного розыска краевой полиции, 40-летний мужчина, который отбывает наказание в Приморском крае за аналогичное преступление, размещал в интернете объявление о продаже железнодорожных контейнеров по заниженной цене и отправлял покупателям фиктивные договоры. Он требовал от клиентов 100 % предоплаты. Его сообщница, 48-летняя жительница Красноярска, обналичивала поступившие деньги и распоряжалась ими по его указанию.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, также решается вопрос об этапировании подозреваемого мужчины в Красноярск.