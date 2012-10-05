Черный дым от пожара в Покровке напугал красноярцев

Дым от пожара на ул. Чернышевского напугал красноярцев, сообщили 11 апреля очевидцы происшествия.

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Столб черного дыма поднялся в воздух из частного сектора возле часовни Параскевы Пятницы около 13 часов. Жители соседних домов оперативно вызвали пожарных, но за несколько минут, которые потребовались, чтобы добраться до места, огонь успел перекинуться с надворных построек на жилой двухквартирный дом.

Площадь пожара составила сначала 50 кв. метров, но затем, к 13:44, увеличилась до 200. Пожарные не дали огню перекинуться на соседний дом. Сейчас пожар уже потушен.

Известно, что никто не пострадал, так как люди успели вовремя эвакуироваться. Причину происшествия еще предстоит уточнить.