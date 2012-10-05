В Красноярском крае хотят упорядочить траты на профилактику правонарушений

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обсудили возможность принятия регионального закона «О профилактике правонарушений». К лету ГУ МВД по краю планирует представить концепцию закона народным избранникам.

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На комитете по безопасности и защите прав граждан депутаты рассмотрели обращение начальника Главного управления МВД по краю Александра Речицкого о возможности и необходимости принятия такого закона. В полиции предлагают принять отдельный закон края «О профилактике правонарушений». Федеральный закон дает такое право: органы государственной власти в регионах страны могут разрабатывать государственные программы субъектов РФ в сфере профилактики.

Напомним, что сейчас в крае действует закон «О дополнительном финансировании возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Красноярского края» и региональная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» на 2017-2019 годы.

В частности, предусматривается поощрение граждан, которые помогают полиции в охране общественного порядка; принимаются за вознаграждение незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы; проводятся комплексные экспертизы материалов экстремистского характера; развивается комплексная автоматизированная система «Безопасный город»; функционируют средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Однако мероприятия «раскиданы» по ряду программ, а комплексный закон, по мнению инициаторов, позволил бы все позиции четко структурировать и расписать в соответствии с бюджетными деньгами, расставить приоритеты и сформировать единую систему профилактики.

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«Считаю, что принятие указанного закона края позволит упорядочить механизм реализации мероприятий правоохранительной направленности, повысить эффективность функционирования системы профилактики правонарушений на территории края», — сообщает Александр Речицкий.

Депутаты поддержали инициативу и приняли решение рекомендовать ГУ МВД по краю до 1 июня представить в Законодательное Собрание концепцию закона с перечнем мер, приоритетных направлений финансирования и механизмов реализации.