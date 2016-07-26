Красноярец решил составить список «портящих» вид центра вывесок

Красноярский общественник решил составить список вывесок на красноярских памятниках культуры, которые, на его взгляд, ухудшают вид зданий. Инициативой отличился Иван Санников, известный своим стартапом с бесплатными велосипедами и петицией с требованием «защитить проспект Мира от засилья заборов».

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Он отметил, что около недели назад жителям города удалось «отстоять» недавно отреставрированный дом на пр. Мира, 86, расположенный напротив театра имени Пушкина, где владельцы установили вывеску, по мнению активистов, не подходящую к историческому облику. После волны возмущенных сообщений в соцсетях ее сняли.

«Под угрозой был памятник архитектуры, именно поэтому и сняли. Но в городе ещё остаются вывески, которые продолжают уродовать памятники архитектуры, и никто за эти дома не заступается. Вывески городу нужны, просто нужно уметь их регулировать», — пояснил общественник.

Он добавил, что «уродливыми» он назвал не некрасивые вывески, а те, которые не подходят конкретному зданию. Активист даже начал составлять список табличек и других наружных конструкций, которые ему не нравятся.

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«От такого нужно постепенно и системно избавляться, хочется ходить по улицам, а не торговому центру, хочется видеть красивые дома, а не вывески», — пояснил молодой человек. Раскритиковал общественник вывески ювелирных магазинов, банка, университета и нескольких точек общепита. Среди претензий активиста — например, наглухо закрытые окна или спрятанные элементы архитектуры.

Добавим, скрывающие декор зданий и не вписывающиеся в городской стиль вывески традиционно и в разных регионах критикует известный блогер Илья Варламов. В центре Красноярска он тоже отметил, что в вывесках стоит навести порядок.