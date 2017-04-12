Почти по встречной: лихой обгон трамвая возмутил красноярских водителей (видео)

Водитель, лихо обогнавший трамвай в опасной близости от встречных машин на правобережье Красноярска, возмутил пользователей соцсетей. Инцидент произошел накануне на ул. Мичурина, поступок автохама запечатлел регистратор другой машины.

На кадрах видно, как вдоль трамвайный путей несется автомобиль Lada Kalina, который оставляет за собой клубы пыли и едва не выезжает на встречку.

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Маневр водителя, который зачем-то выехал на трамвайные пути при свободной дороге в нужном ему направлении, удивил пользователей соцсетей. «Я думал, что ко всему привык в этом городе, но вот это меня удивило», — поделился автор ролика.

Другой пользователи сети заявил, что водитель якобы был в неадекватном состоянии: «Поворачивал на Павлова. Почти с закрытыми глазами. В бочину мне чуть не ударил. Благо, успел проскочить».