Предприятия СУЭК готовятся пожароопасному периоду

Красноярские предприятия Сибирской угольной энергетической компании готовятся к пожароопасному сезону. В ходе ежегодных профилактических мероприятий специально созданные комиссии инспектируют все производственные объекты на наличие и готовность первичных средств пожаротушения, исправность автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, состояние подъездных путей к зданиям и сооружениям.

Все сотрудники проходят интенсивные инструктажи: горняков обучают не только действиям при возникновении возгорания, но и безопасному поведению, которое позволит избежать неприятных последствий, например, соблюдать осторожность при сварочных и других огневых работах, курить только в специально отведенных местах. На всех предприятиях подготовлены защитные полосы вокруг складов ГСМ, мобильных бытовых помещений, подстанций и линий электропередачи. Кроме производственных объектов на особый контроль поставлена сохранность молодых лесонасаждений в зоне рекультивации.

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Профилактические мероприятия ведутся в круглосуточном режиме: сотрудники участков тушения пожаров и самовозгораний обеспечивают постоянное патрулирование пожароопасных производственных объектов, на крупнейшем в крае и стране Бородинском разрезе в каждой смене сформированы добровольные пожарные дружины. В полную готовность приведена спецтехника — на каждом из предприятий есть пожарные машины и поливочные автомобили. Кстати, при необходимости техника и горняки вместе с МЧС участвуют в ликвидации возгораний в населенных пунктах.

По прогнозам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, из-за отклонения погодных условий от климатических норм и раннего схода снежного покрова начало пожароопасного сезона можно ожидать уже во второй декаде апреля. А с начала мая, с установлением сухой, теплой и ветреной погоды, количество пожаров, как подчеркивают в МЧС, увеличится.

Ежегодная подготовка угледобывающих предприятий СУЭК к пожароопасному сезону позволяет минимизировать риск возникновения возгораний, повысить безопасность и надежность работы по обеспечению топливом энергообъектов Красноярского края и соседних регионов.