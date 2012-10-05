«Полное погружение»: школьников со всего края приглашают в уникальный английский лагерь

Родители начинают планировать летний отдых детей. Многие хотели бы отправить их за границу, чтобы совместить отдых с изучением английского, однако не все готовы отпустить ребенка на самостоятельное обучение так далеко и оставить его без родительского присмотра. Поэтому ОАО «РЖД» совместно с СФУ разработали уникальный проект — English villa, который пройдет на базе летнего оздоровительного центра «Салют» на восточном побережье озера Малое Кызыкульское с 25 июля по 6 августа.

«Английский лагерь полного погружения English villa — это целый ряд плюсов для ребенка. Во-первых, это снятие языкового барьера, ведь ежедневное использование „живых“ фраз и выражений, постоянное погружение в подлинную среду с помощью общения с носителями языка помогает более качественному усвоению материала. Во-вторых, улучшив свой уровень, ребенок сможет не только смотреть фильмы без перевода, свободно общаться за границей, читать специальную литературу, но и расширит свое мировоззрение. Английский язык является международным языком бизнеса, дипломатии, науки и технологии. Доказано, что люди, владеющие двумя и более языками достигают успеха в 5 раз больше остальных. Наш проект это ежедневная коммуникация с носителями языка, опытными педагогами и интерактивные формы обучения», — отмечают организаторы.

Освоение английского языка в лагере проходит согласно авторской программе по методикам преподавания СФУ, который имеет 10-летний опыт подготовки студентов со всей России и стран зарубежья. Участниками лагеря смогут стать 200 ребят в возрасте от 10 до 16 лет.

У Красноярской железной дороги большой опыт в сфере детского отдыха — ОЦ «Салют» в течение 42 лет ежегодно оздоравливает детей. На территории лагеря есть теплый современный бассейн, организовано 5-разовое питание, в свободное от изучения английского время дети будут заниматься проектной деятельностью, участвовать в квестах и спортивных мероприятиях, по вечерам на территории лагеря будут работать творческие студии.

Продажа путевок уже началась. Все подробности можно узнать по телефону +7 (391) 22-92-000.