«Рено» искорежило в странном ДТП на Северном шоссе Красноярска

Красноярцы не поверили в историю улетевшего в кювет автомобилиста. Сегодня, 12 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что на Северном шоссе произошло ДТП.

По словам участников аварии, авария произошла сегодня утром на прямом участке дороги. «Автомобиль Renault Duster, завершая обгон, пытался вернуться в свою полосу, но автомобиль Kia ему намеренно не дал вернуться. После столкновения Renault улетел в кювет. В результате ДТП пострадавших нет, водитель Duster отделался сотрясением мозга», — пояснил молодой человек и попросил откликнуться свидетелей происшествия, особенно тех, у кого есть запись регистратора.

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По фотографиям видно, что автомобиль получил серьезные повреждении и, судя по всему, несколько раз перевернулся.

Однако другие автомобилисты в комментариях отметили, что история неоднозначная, и с сомнением отнеслись к словам автора фото.

Другие, наоборот, поддержали водителя Renault, пояснив, что на дороге стало много участников движения, которые намеренно препятствуют обгону, ускоряясь уже после того, как обгоняющий водитель выезжает на полосу встречного движения.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru сообщили, что информации об этом происшествии у них нет.

Очевидцы происшествия могут обратиться в полицию по телефону 102, также можно помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: