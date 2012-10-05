Дайджест Newslab.ru: На трамвае по Енисею

К Универсиаде по Енисею могут начать ходить катера, которые будут делать остановки в «знаковых» для горожан местах — на о. Татышев, Молокова и Отдыха, а также в «Роевом ручье». Отличная новость!

«Я вставала за детей стеной»: как устроен приют «Источник жизни» «Рожать через месяц, но семья от нас отвернулась, идти после родов некуда. Нужно 2-3 месяца, чтобы встать на ноги. Прошу, помогите...», — такие сообщения давно уже не редкость для красноярского приюта «Источник жизни». Зависимые от наркотиков и алкоголя, вышедшие из мест не столь отдаленных, сироты и социально неблагополучные — женщины со всей страны находят здесь убежище. О том, как и кому помогает красноярский приют, мы узнали у его основателя Влады Кучеренко.

Кафе Veggy: толковая еда с прицелом на ЗОЖ Вместе с модой на правильное питание в Красноярске появляются кафе соответствующей направленности. Последнее яркое открытие — кафе Veggy. Родители проекта Ольга и Дмитрий Леконцевы не позиционируют заведение как исключительно вегетарианское место, однако в меню нет мясных блюд, а многие позиции подходят для веганов и сыроедов.

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