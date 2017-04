Возвращение Вина Дизеля и дневник сердцееда: четверг в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 13 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает облачность и небольшие осадки. Днем температура поднимется до 13 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

С 8:45 в прокат в Красноярске выходит уже восьмая часть боевика «Форсаж» (12+). Гавана, Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

13 апреля, в 17:00, Музей художника Б.Я. Ряузова приглашает на лекцию кандидата искусствоведения, художника-керамиста Марии Вороновой «Театрально-декорационное искусство Красноярска в XX веке».

На малой сцене ТЮЗ покажет драму «Как я стал...» (18+). Приходилось ли вам читать чужой дневник? Трудно признаться? На спектакле зритель на абсолютно «законном основании» заглянет в дневник парня, который пытается понять, чего он хочет от жизни, как ранит любящих его женщин. Начало в 18:00.

Краеведческий музей покажет скрытое. Всех желающих приглашают на экскурсию по самым таинственным и труднодоступным хранилищам нумизматики и фалеристики (коллекционирование орденов, медалей, значков, любых нагрудных знаков), археологии и этнографии коренных народов (6+). Начало в 19:00. Обязательна предварительная запись ((391) 227-92-04 или 227-05-80), стоимость — 300 рублей.

А Дом кино приглашает красноярцев на лекцию музыкального обозревателя и радиоведущего Андрея Шевелева «2017: Архивы и Новинки» (12+). Depeche Mode, Bob Dylan, Fischer Z, Jane Birkin, Mick Harvey, The Doors, Rag’n’Bone Man, David Fonseca, Grandaddy, Hurray For The Riff Raff, U2, Cream, Miles Mosley, Tim Bowness, 5’nizza, Илья Кормильцев и другие. Начало в 20:00.