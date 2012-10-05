Красноярские предприятия СГК проводят противопожарные мероприятия

На энергообъектах Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае полным ходом ведутся противопожарные мероприятия.

С персоналом станций проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в весенне-летний сезон. Следующими шагами станут проведение тренировок по отработке практических действий при тушении условного пожара вблизи производственных объектов, организация соревнований по пожарно-прикладному спорту. Участники добровольных пожарных формирований продемонстрируют теоретические знания в области тушения огня, преодолеют полосу препятствий, эстафету, проведут боевое развёртывание.

«Цель противопожарной подготовки работников — добиться того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они могли самостоятельно и путём коллективных действий обеспечить жизнеспособность станции, — рассказала Галина Астраханцева, начальник службы охраны труда и производственного контроля Назаровской ГРЭС. — Мы обучаем ликвидировать возгорание абсолютно весь персонал — объясняем алгоритм действий, особенности использования различных видов огнетушителей, а затем проверяем на практике, насколько прочно усвоены знания. В конце мая — начале июня эта работа активизируется».

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В настоящее время энергетики очистили территории своих предприятий и наземные участки теплотрасс от сухой травы, кустарника и сгораемого мусора. На станциях особое внимание уделено открытым распределительным устройствам, складам, где хранятся масла и мазут, состоянию бортовых ограждений и гравийной засыпки под маслонаполненным оборудованием. Проверены подъездные пути к водоёмам, насосным станциям, местам установки пожарных автомобилей, наличие и состояние средств пожаротушения, укомплектованность ими временных постов.

Усиление противопожарного режима в тёплое время года связано с появлением засохших, стоящих на корню деревьев — сухостоя, лесными пожарами в регионе, проведением на энергетических предприятиях в межотопительный период большого количества ремонтно-сварочных работ, повышающих опасность возгорания. До наступления устойчивой дождливой осенней погоды на территориях энергетических объектов скашивание травы и вырубка кустарников будут проводиться регулярно.

Повышению уровня противопожарной грамотности сотрудников и совершенствованию навыков борьбы с огнём на предприятиях Сибирской генерирующей компании уделяется самое пристальное внимание.