В Красноярске пройдет открытый чемпионат по парикмахерскому искусству

29 апреля в Красноярске в рамках выставки «Идеал красоты» пройдет XI открытый чемпионат Красноярского края по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и моделированию ногтей. Ожидается, что участие в нем примут более 100 мастеров. Эти соревнования станут отборочным этапом на чемпионат Сибири и России. В конкурсе барберов лучший сможет представить свои работы на европейском чемпионате.

Участникам турнира предстоит побороться за звание лучшего в таких категориях, как «женская мода», «женская техника», «женская креативная прическа», «прическа для новобрачной», «мужская техника» и ряд других. Парикмахеры продемонстрируют на конкурсе необычные прически для длинных и коротких волос, создадут дневной и вечерний образ, а также образ невесты. Впервые в рамках Открытого чемпионата свои работы продемонстрируют барберы в номинациях «Фэйд», «Помпадур», «Креативная стрижка».

Помимо парикмахерского искусства, на соревнованиях будут представлены работы красноярских визажистов. Для них открыта специальная номинация «Свадебный макияж». Также участие в чемпионате примут учащиеся профессиональных колледжей и техникумов. Они поборются в номинациях: «Городская комбинированная прическа на основе холодной волны» и «Салонная укладка на длинных волосах», «Перманентная завивка волос». Кроме того, начинающие мастера смогут принять участие в конкурсе на лучший салонный вечерний макияж.

Отметим, что перед чемпионатом — с 26 по 28 апреля — для участников пройдут специальные тренинги в Авторской школе-студии Светланы Санжаевой.

«Мы проводим тренинги практически перед самим чемпионатом. На занятиях с мастерами будут работать сертифицированные тренеры: с женскими мастерами — Людмила Тарасова, с мужскими мастерами — Михаил Петренко, а с визажистами тренинги будет вести Ольга Присташ. Все тренеры — мастера международного класса, неоднократные призеры России, Европы и мира в своих категориях. Тренинги будут идти несколько дней, а затем участники уже продемонстрируют свои работы на самом чемпионате», — рассказала руководитель Авторской школы-студии, организатор Открытого чемпионата Красноярского края по парикмахерскому искусству Светлана Санжаева.

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Оставить заявку на участие в чемпионате, записаться на тренинги, а также узнать всю подробную информацию можно в официальной группе Авторской школы-студии Светланы Санжаевой во «ВКонтакте», а также по телефонам: (391) 281-98-17, 223-90-50. Адрес школы-студии: ул. Абытаевская, 6.

Напомним, выставка «Идеал красоты» (МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19) пройдет в Красноярске с 27 по 29 апреля. Свои товары и услуги здесь представят студии эстетической косметологии, учебные и оздоровительные центры, имидж-студии, компании-дистрибьюторы профессиональных косметических марок и оборудования. Посетителям расскажут о последних новинках профессиональной косметики, косметологического и парикмахерского оборудования, оборудования spa-салонов. Кроме того, у красноярцев и гостей города будет возможность прямо на выставке воспользоваться услугами косметологов и парикмахеров, приобрести профессиональную декоративную косметику и другие косметологические товары.