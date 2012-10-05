Чаще всего красноярские школьники предпочитают основам религий светскую этику

Красноярские школьники в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» чаще остальных модулей изучают «Основы светской этики». За желание изучать именно эту дисциплину высказалось наибольшее количество родителей.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации, родители каждого ученика сами определяют, какой курс будет изучать их ребенок. Семьи направляли в школы свои заявления с указанием желаемого модуля для обучения. По итогам их обработки стало известно, что подавляющая часть семей отдаёт предпочтение изучению трёх курсов. Среди них основы светской этики (57 % в текущем учебном году, 46 % в следующем учебном году), мировые религиозные культуры (24 % в текущем учебном году, 25,6 % в следующем учебном году), основы православной культуры (19 % в текущем учебном году, 27 % в следующем учебном году).

Основы исламской культуры в следующем учебном году будут изучать 85 детей (0,8 %), иудейскую и буддийскую культуры решили изучать по 3 ребёнка.

Примечательно, что курс «Основы светской этики» чаще всего выбирают родители учеников Ленинского (56,3 %) и Кировского (55,2 %) районов. Основы православной культуры наибольшее число детей изучают в школах Советского района (30,3 %). Курс «Основы мировых религиозных культур» более всего востребован в учреждениях Центрального района (25,6 %).

Руководитель управления Татьяна Ситдикова отметила: «Какой именно курс изучать детям — решают родители. Собрания в общеобразовательных учреждениях проходили в течение двух месяцев, в феврале и в марте. Наиболее опытные педагоги рассказали о содержании того или иного курса, напомнили родителям, что цель предмета заключается в изучении культурных и религиозных традиций разных народов России, формировании уважительного отношения к представителям других национальностей. На уроках детей ждёт изучение исключительно культу​рных аспектов. Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой, религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и мировоззрений».

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Напомним, в течение учебного года все ученики 4-х классов посещают предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Дети делятся по группам и изучают один из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской, иудейской культуры, основы мировых религиозных культур или основы светской этики.

Например, в рамках курса «Основы православной культуры» ребятам объясняют значение таких понятий как «любовь к ближнему», «милосердие и сострадание», «долг и ответственность», также дети изучают христианское искусство, традиции православных праздников. Модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает изучение темы искусства, традиций и праздников, освоение таких понятий как «семейные ценности», «забота о слабых», «взаимопомощь» и многое другое.

В управлении образования отмечают, что приглашение на уроки представителей различных религиозных конфессий возможно только по инициативе самих родителей. Подобные встречи могут носить исключительно «гостевой формат». В рамках учебного плана представитель конфессии может рассказать детям о традициях, культуре, обычаях, праздниках людей разных вероисповеданий.