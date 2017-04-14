Симфония ужаса и ночная барахолка: насыщенная пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 14 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 13 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В 10:00 в сквере Пушкина начнется продовольственная ярмарка, где свои товары представят местные сельхозпроизводители. Красноярцы смогут приобрести свежую молочную продукцию, мёд, орехи, овощи, ягоды и фрукты, а также изделия ремесленников.

Сегодня же красноярцам расскажут, как поступить в учреждение дополнительного образования, с какого числа начинается приём документов и какие вступительные испытания ждут «абитуриентов».

В парке имени 400-летия Красноярска состоится молодежный квест «В космосе», посвященный Дню космонавтики (12+). Участники смогут проверить свою силу, ловкость и смекалку в условиях, приближенным к космическим. Соревнующихся ждёт ремонт космического корабля на время, космическая еда и многое другое. Победители получат подарки и призы от партнеров. Подробности о конкурсе по телефону (391) 265-03- 26. Начало в 14:00.

Медиагруппа «Прима» совместно с интернет-аукционом AU.RU приглашает сегодня любителей винтажных украшений, виниловых пластинок, антикварной посуды и раритетных гаджетов на ночную барахолку в духе мировых блошиных рынков (6+). Место проведения: Торговый комплекс «Галерея Енисей». Начало в 18:00.

В большом зале филармонии пройдет концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, которые представляют новую программу. Дуэт вместе по жизни и на сцене уже 18 лет. Являясь символом любви, он давно стал неразделимым. Начало в 19:00.

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В Доме кино покажут культовый хоррор 1922 года «Носферату, симфония ужаса». По сюжету молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Элен. Именно она понимает, какое зло несёт в себе мрачный граф. Начало в 19:30.

Завершить пятницу позитивно красноярцев приглашают на «Вечер Хорошего Настроения». В программе — одни из лучших юмористов Красноярска, а также специальные гости. Формат вечера сочетает в себе и stand-up шоу, и формат Comedy Club, плюс импровизации со зрителями — все это в исполнении красноярских юмористов, знакомых по таким юмористическим проектам как КВН (первый канал), «Камеди-Баттл» (ТНТ), «Зажигание» («Авторитетное радио») и «Не спать!» (ТНТ). Место проведения: ДК Комбайностроителей, ресторан «Традиция». Начало в 21:00.