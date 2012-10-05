В Красноярске открылась запись детей в летние пришкольные лагеря

В краевом центре стартовала запись детей в летние пришкольные лагеря, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

Заявки на посещение пришкольного лагеря принимаются в школах до конца учебного года.

«В июне в течение трёх недель на 115 площадках дневного пребывания смогут отдохнуть более 12 тысяч ребятишек. Дневные лагеря могут посещать дети всех возрастов, однако традиционно подобная форма организации летнего отдыха пользуется спросом среди учеников начальной школы. На базе пришкольных площадок будут реализованы образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей учащихся и коммуникативных навыков. Программы имеют различный характер: культурологический, краеведческий, спортивный, экологический и другие. Пребывание в пришкольном лагере бесплатно, родители оплачивают только часть стоимости двухразового питания и дополнительные развлекательные мероприятия, например, посещение кино или театра», — рассказала руководитель управления Татьяна Ситдикова.

Напомним, помимо пришкольных площадок, в Красноярске также будет организован и загородный отдых для детей. Прием заявлений на этот вид отдыха завершится 15 апреля, поэтому родителей просят поторопиться. На территории краевого центра функционирует 5 муниципальных загородных лагерей системы образования («Ласточка», «Бирюсинка», «Союз», «Юность», «Патриот»). Организацией летнего отдыха детей на конкурсной основе на протяжении нескольких лет также занимаются негосударственные лагеря.

Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря в 2017 году составляет 16 666 рублей, родители будут оплачивать 30 % от стоимости, то есть 4 999, 8 рублей.

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В целом летом 2017 года по линии системы образования около 20 тысяч школьников будут охвачены различными формами отдыха. Более 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тысяч детей — на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности. Открытие первой смены в муниципальных загородных лагерях состоится в первой половине июня. Все лагеря традиционно будут работать в 3 смены. Кроме того, на базе центров дополнительного образования будут работать разнообразные площадки.

Ознакомиться с подробной информацией об организации летнего отдыха детей можно в общеобразовательных учреждениях города. Также уточнить всю интересующую информацию можно по телефону: (391) 226-15-04.