Красноярская ГЭС готова к работе в весенний период

Енисейское бассейновое водное управление (ЕБВУ) на очередном заседании установило для Красноярской ГЭС режим работы до 4 мая 2017 года. Среднесуточные сбросные расходы установлены в диапазоне 2700-2900 куб. м/с, при этом режим может быть скорректирован в зависимости от складывающейся гидрологической обстановки.

Уровень верхнего бьефа Красноярского водохранилища на 12 апреля составил 231,21 м (над уровнем Балтийского моря); средний уровень нижнего бьефа — 145,04 м. Среднесуточный приток к створу водохранилища — 2190 куб. м/с, при этом боковая проточность — 740 куб. м/с.

В преддверии весеннего половодья на Красноярской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Валерия Денисова.

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С 27 по 31 марта комиссия произвела проверку и осмотр гидротехнических сооружений, зданий, объектов механического и электротехнического оборудования, подъемных устройств, средств автоматики, связи Красноярской ГЭС и отмечает: ремонты и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, устройств связи производятся по утвержденным графикам, предусматривающим готовность к работе в условиях повышенной водности в весенне-летний период. Подготовлены нештатные аварийно-спасательные формирования.

Кроме того, обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти Дивногорска Красноярского края, местными паводковыми комиссиями, территориальными органами МЧС, средствами массовой информации и территориальными подразделениями Росгидромета.