Незрячий красноярец превратил обычную квартиру в «умный дом» (видео)

Незрячий красноярец автоматизировал все процессы в своей квартире, превратив ее в «умный дом». Система, которую он создал полтора года назад, позволяет ему контролировать практически все удобства обычной городской квартиры. Молодой мужчина сам крепил механизмы и программировал, теперь управлять квартирой можно через смартфон.

Способности системы он продемонстрировал журналистам 7 канала. С его слов, в квартире в заданное время включается чайник, открываются окна, закрываются жалюзи и набирается вода в ванную. Мужчина пояснил, что именно для этого он поступил в институт, когда понял, что ему не хватает знаний на эту тему.

С его слов, система обошлась в 70 тыс. рублей, без учета бытовой техники. Также у красноярца есть робот-пылесос — его функции заложены в систему «умный дом», включить его можно даже через мобильный телефон, находясь в другом городе.

Со слов мужчины, одна из самых незаменимых функций — режим «Ушел», благодаря которому при нажатии одной кнопки при выходе из дома отключаются все электроприборы, перекрывается вода, а квартира ставится на охрану.