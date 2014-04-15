В Северном таскист-лихач протаранил иномарку, есть пострадавшие (видео)

В ночной аварии в красноярском микрорайоне Северном таксист-лихач протаранил другой автомобиль. Есть пострадавшие.

ДТП произошло на перекрёстке пр. Комсомольский — ул. Мате Залки. Очевидцы сообщили, что для помощи пострадавшим приехало сразу несколько карет скорой помощи.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как автомобиль с символикой такси, который ехал в крайней правой полосе на высокой скорости, таранит автомобиль, который собирался повернуть.

ДТП вызвало много споров в социальных сетях, пользователи которых предполагали, что таксист проехал на запрещающий сигнал свефтора или на желтый, но сделал это на слишком высокой скорости, а второй водитель по невнимательности повернул, предположив, что это можно сделать, раз остановился крайний левый ряд.

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При этом достоверно виновность кого-то из водителей до сих пор не установлена — полицейским ещё предстоит выяснить, корректно ли работал светофор в момента аварии, включая секцию со стрелкой. Отметим, на этом перекрёстке часто случаются подобные происшествия из-за невнимательности водителей.

По данным ГИБДД, в автомобиле Daewoo пострадал 26-летний водитель и его 24-летний пассажир. При этом 29-летний водитель автомобиля Skoda отделался испугом. Обоих на месте освидетельствовали на состояние опьянения — результат отрицательный.