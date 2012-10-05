«Видения гения»: в Красноярске покажут фильм-выставку о творчестве Босха

16 апреля в Красноярске в кинотеатре «Мори Синема» в рамках проекта «Театральные сезоны» покажут фильм «Удивительный мир Иеронима Босха».

Эта картина — послесловие к выставкам картин знаменитого художника, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

«В юбилейном для Босха 2016 году его произведения вернулись в родной город живописца Хертогенбос в Северном Брабанте ради одной из главных выставок-блокбастеров года — „Иероним Босх. Видения гения“, рассказывают организаторы проката фильма. — За три месяца музей Северного Брабанта посетили без малого 500 тысяч человек, а куратор выставки Шарль де Моой справедливо заметил, что вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков — 19».

«8 лет — столько понадобилось кураторам выставки „Иероним Босх. Видения гения“, чтобы получить на выставку большую часть живописного наследия Босха. Наследник средневекового символизма и предтеча сюрреализма, художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали, Иероним Босх продолжает интриговать своих зрителей. Удивительный „Сад земных наслаждений“ и пронзительный „Се человек“, самый необычный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих „Воз сена“ и сейчас поражают тем, как причудливо Босх сочетает несочетаемое и использует метафору в живописи», — добавили организаторы проката.

Показ фильма-выставки пройдет 19 апреля 19:00 в кинотеатре «Мори Синема». Билеты можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра.