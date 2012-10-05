Чайно-книжные церемонии и хиты на аккордеоне: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 17 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 15°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Делегация края отправится в Екатеринбург для участия в молодежных Дельфийских играх. Красноярская сборная в составе 59 талантливых молодых людей будет соревноваться по 14 различным номинациям, таких как «Эстрадное пение», «Народная хореография», «Кулинарное искусство», «Скрипка», «Тележурналистика», «Диджеинг». Масштабные молодежные соревнования объединят 2 тысячи участников в возрасте от 10 до 25 лет из более чем 80 регионов России.

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Сегодня красноярцам расскажут о создании библиотечно-информационных центров на базе школ и запуске проекта «Передвижная библиотека». Так, например, в гимназии № 1 «Универс» библиотеку уже модернизировали. В учреждении готовы выдавать книги маленьким жителям микрорайона, не только своим ученикам. Для гимназистов организованы атриумы для чтения и зоны релаксации, проводятся «Громкие чтения», чайно-книжные церемонии и многое другое.

В Музыкальном театре выступит аккордеонист Василий Кобзарев с программой «Как в кино». Разнообразие настроений и жанров, от советской лирики до болливудского экшена, найдёт отклик в сердце любого слушателя. Также на сцене с ним выступят звёзды красноярской эстрады. Концерт «Как в кино» — это живые мысли, живой диалог с публикой, живая история. Начало в 19:00.

А обсудить актуальные городские темы красноярцев в конце дня приглашают на «Открытую планерку» — насыщенный дайджест в трёх актах о самых свежих новостях со всего мира, сводках культуры, моды и жизни города в целом. Начало программы в 21:00. Место действия: The MODS bar.