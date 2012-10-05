Красноярцев ждут дожди и прохлада

Красноярцев ждет ухудшение погоды: предпоследняя неделя апреля запомнится горожанам дождями, ветром и невысокими температурами. В прошлом году в это же время года Красноярск тоже накрыли дожди, но дневная температура достигала почти 20 °C.

По данным синоптиков, самым теплым днем этой недели станет понедельник — столбики термометров будут достигать отметки в +15 °C. В следующие три дня температура будет меняться: Гидрометцентр прогнозирует во второй рабочий день +8, в третий — до +11, и +9 в четвертый. При этом портал gismeteo.ru обещает в эти дни +10, +11. Ночная температура также изменится: с +5 до +2 °C.

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Но холоднее всего будет в ночь на пятницу — синоптики не исключают понижения температуры до 0 °C. В светлое время суток последнего рабочего дня ожидается от +6 до +8 °C.

Вся неделя будет облачной и пасмурной, в прогнозе значится ежедневный дождь. Но ливней все же не ожидается — осадки будут не интенсивными. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, резкое усиление ожидается в середине недели.

Согласно предварительным данным, на выходных возможны ночные заморозки, однако дневная температура должна повыситься. При этом осадки сохранятся и на следующей неделе.