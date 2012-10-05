У задержанного на Калинина автомобилиста нашли наркотики

В Красноярске полицейские задержали автомобилиста с признаками опьянения, который не имел прав и перевозил наркотики. Как рассказали в пресс-службе полка ДПС города, инцидент произошел накануне на ул. Калинина.
Дорожные полицейские остановили Nissan, за рулем которого находился 29-летний мужчина с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. В ходе проверки выяснилось, что он никогда не получал водительское удостоверение. А при осмотре машины полицейские нашли сверток, в котором находились шприцы с каким-то веществом. Проведенная экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом более 14 граммов.
За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на мужчину составили административный материал, а также возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.