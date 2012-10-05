Сильный ветер обрушится на Красноярск ночью

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска предупредили жителей города об опасностях ночного ветра.

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Согласно данным Среднесибирского УГМС, ночью 18 апреля в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с. Кроме того, ночью и днем ожидаются дожди и понижение температуры.

При сильном шквалистом ветре горожанам рекомендуют проявлять осторожность: не выходить на улицу, а если все же пришлось это сделать — держаться подальше от лёгких построек, рекламных конструкций, деревьев и недостроенных зданий.