Дайджест Newslab.ru: Горсовет пошел в отказ

Сегодня была самая странная сессия Горсовета в истории. На ней предстояло рассмотреть важные вопросы, касающиеся работоспособности самого представительного органа. Но её просто не стали начинать — некоторые депутаты посчитали, что вопросы, вынесенные на внеочередную сессию, не настолько важны, чтобы созывать городской Совет для их рассмотрения. В общем, чем дальше — тем удивительнее.

КЭФ-2017: зачем и кому он нужен? На этой неделе в Красноярске пройдет 14-й по счету экономический форум. Он давно стал традицией для власти, бизнеса, экспертов всех мастей и журналистов. Правда, в этом году форум сдвинулся на пару месяцев. Что нового ждет участников КЭФа на этот раз и каковы самые главные итоги форумов прошлого — об этом и поговорим.

«Он старался служить стране и людям»: каким запомнят Лебедя красноярцы. 28 апреля исполнится 15 лет со дня авиакатастрофы, которая унесла жизни восьми человек, в том числе главы края Александра Лебедя. Newslab.ru публикует подборку самых ярких и характерных фотографий легендарного красноярского «генерал-губернатора» из архива работавшего с ним фотографа Ильи Наймушина.

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