«Книга. Ум. Будущее»: в Красноярске литературный фестиваль отметит юбилей

В Красноярске с 21 по 27 апреля в пятый раз пройдет всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее» («КУБ»).

Символом фестиваля, рассказали его организаторы, в этому году является куб — правильный многогранник, каждая грань которого представляет собой определенный вид искусства. «Грани» подразумевают музыку, видео, танец, драму, науку (филология) и заключают в центре литературное слово. Участники фестиваля продемонстрируют свое творчество с помощью аудиовизуальных, литературно-художественных и иных современных средств.

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Гостями фестиваля «КУБ» станут поэты и прозаики из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Томска, Кемерово, Омска и других городов.

Впервые в Красноярске в рамках фестиваля при поддержке генерального партнера фестиваля «Фонда Михаила Прохорова», пройдет итоговый концерт танцевально-поэтической лаборатории [moving poetry], где красноярские танцоры переведут стихи на язык танца, вовлекая поэтов в сценическое действие.

Кроме того, на разных площадках Красноярска зрители увидят молодежные литературные перформансы, смогут принять участие в литературном QUIZe, «Ночи поэзии», посетить спектакли мим-театра по мотивам произведений красноярских авторов и многое другое.

В этом году впервые пройдет семинар для писателей, пишущих для детей, который проведет поэт, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы ХХ века филологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета Анастасия Губайдуллина.

Всех начинающих авторов ждет программа семинарских занятий по поэзии, прозе и драматургии. Семинар по поэзии проведут поэт, переводчик, лауреат итальянской премии Lerici Pea Mosca и «Новой Пушкинской премии» Виктор Куллэ (Москва) и поэт, лауреат и дипломант литературного конкурса им. М. Волошина Герман Власов (Москва).

Семинар по прозе проведут поэт, главный редактор альманаха «Енисей», лауреат премии Льва Толстого «Ясная Поляна» Михаил Тарковский (Красноярск) и писатель, финалист премии «Большая книга» Александр Григоренко (Дивногорск). Кроме того, все желающие смогут посетить семинар по драматургии от известного в России и за рубежом драматурга, лауреата премии журнала «Знамя» Нины Садур (Новосибирск).

Любителей киноискусства ожидают показы фильмов современной российской документалистики, рассказывающей о жизни и творчестве известных поэтов и прозаиков.

В день закрытия фестиваля, 27 апреля, состоится торжественная церемония награждения победителей литературного конкурса на соискание премии имени И. Д. Рождественского.