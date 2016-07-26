Сверхбыстрое наращивание волос ждет красноярок на выставке «Идеал красоты»

С 27 по 29 апреля в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка профессиональных новинок beauty-индустрии «Идеал красоты». Одной из них станет инновационный метод безъиньекционной мезотерапии.

На выставке продемонстрируют косметологический аппарат LaCarine Poro Xs, в основе которого заложен принцип электропорации. Он позволяет бережно вводить полезные вещества в эпидермис под воздействием электромагнитных импульсов без нарушения структуры кожи. В дополнение к аппарату будет представлена профессиональная косметическая линия премиум-класса LaCarine (производства Швейцарии-Германии). Она предназначена как для профессионального, так и для домашнего использования.

Кроме того, впервые на выставке презентуют технику самого быстрого и бережного наращивания волос в мире FixHair. Скорость наращивания составляет 120 капсул всего за 30 минут. Дело в том, что аппарат FixHair крепит волосы рядами сразу из 6 прядей. Таким образом, наращивание полного объема волос занимает всего полчаса. На выставке весь процесс будут демонстрировать на моделях.

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Еще одной новинкой станет профессиональная косметика для ногтей российского производства Nano Professional. При производстве этой продукции используется современное оборудование с применением нанотехнологий. Также ряд продуктов содержит микрочастицы (например, серебра и других ценных веществ).

Кроме того, впервые на выставке будет представлена новинка индустрии красоты — профессиональные альгинатные пластифицирующиеся маски от российского производителя. Посетителям предложат весь спектр масок, которые не отличаются по качеству от европейских и при этом остаются доступными по цене.

Напомним, все эти инновации будут представлены в Красноярске на выставке «Идеал красоты» 27-29 апреля. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).