Директор красноярского центра детского творчества получила приз «Мудрая сова»

Руководитель красноярского центра детского творчества стала обладателем гран-при всероссийского конкурса и получила «Мудрую сову», сообщили 19 апреля в пресс-службе главного управления образования мэрии.

На минувшей неделе стали известны итоги Всероссийского конкурса руководителей образовательных систем «Управленческий ресурс». Он проводится с 2013 года под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. В этом году свой опыт работы представили более ста учреждений из 30 регионов России.

Абсолютным победителем в номинации «Эффективное управление качеством образования» признана директор красноярского Центра детского творчества № 4 (Мечникова, 26 ) Любовь Тарасенко. Ей вручили Гран-при — «Мудрую сову».

Любовь Тарасенко руководит центром с 1987 года, под ее руководством он вошёл в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова прокомментировала:

«Конкурс направлен на повышение качества дополнительного образования детей, поддержку педагогов, распространение передового опыта учреждений, развитие инновационной деятельности. Признание опыта красноярского Центра детского творчества на всероссийском уровне показывает, что наши учреждения развиваются в верном направлении. Участие в подобных проектах подводит педагогов к необходимости переоценки собственного опыта, актуализации его сильных и слабых сторон, что в свою очередь служит толчком к формированию потребности в профессиональном самосовершенствовании».

В управлении отметили, что красноярские учреждения, руководители и педагоги достойно представляют город на конкурсах всех уровней.

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В прошлом году лауреатом конкурса в номинации «Лучший центр творческого образования» стал красноярский центр «Престиж» (проспект им. газеты «Красноярский Рабочий», 168а), директор учреждения Марина Олешкевич получила знак «Эффективный руководитель-2016. На всероссийском конкурсе «Директор школы» победу одержала руководитель школы № 151 Татьяна Дебёлова (Алексеева, 22д). Учитель биологии красноярской гимназии № 1 «Универс» Владислав Галимов (Корнеева, 50) стал лауреатом конкурса «Учитель года России» и вошел в число 15 лучших педагогов страны.

Также красноярские учреждения попали в престижные рейтинги топ-500 лучших школ России и топ-200 по качеству подготовки выпускников к поступлению в вузы.