В Красноярске пройдет большой продовольственный базар

22 апреля на красноярской Театральной площади пройдёт субботний базар «Продовольственное кольцо», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Красноярцы и гости города смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей с 11:00 до 16:00. Концертная программа и конкурсы начнутся в 11:30.

На базаре «Продовольственное кольцо» традиционно будет представлена продукция Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Ирбейского, Манского, Назаровского, Ужурского, Нижнеингашского, Сухобузимского, Рыбинского районов края, городов Канск, Бородино, Зеленогорск. Участниками мероприятий станут более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей, промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств города и края.

Пчеловоды-пасечники представят широкий выбор медовых продуктов. Разнообразный ассортиментный ряд — от многообразия сортов хлебобулочной продукции, молочных продуктов до мясных деликатесов, кондитерских изделий и дикоросов, северной и морской рыбы — представят предприятия пищевой промышленности, оптово-заготовительные предприятия и сельские товаропроизводители края. На ярмарке красноярцам предложат выпечку, горячий чай, блюда национальной кухни: плов, шашлыки и восточные сладости.

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В целом в 2017 году на территории города пройдут 2 продовольственных фестиваля, 6 субботних продовольственных городских базаров, 64 субботних базаров районного масштаба и 95 мини-базаров.

Так, с 27 по 30 апреля в Красноярске пройдут: