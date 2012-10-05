В неуважении к пешеходам уличили сотрудников на патрульной машине (видео)

В красноярском микрорайоне Северный патрульную машину «застукали» на опасной езде: автомобиль проехал в паре метров от идущих по нерегулируемому переходу пешеходов. Инцидент, который произошел на ул. Водопьянова, зафиксировал видеорегистратор другой машины. Автор выложил запись в популярное сообщество, посвященное автохамам.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль пропускает двух взрослых пешеходов, идущих по «зебре». И в этот же момент мимо них в нескольких метрах проезжает патрульный автомобиль. Машина ехала без звуковых и световых сигналов.

Видеозапись вызвала негодование и шутки среди интернет-пользователей. В ГИБДД сообщили, что в настоящее время по данному факту идет проверка. Однако именно на основании видео нельзя привлечь нарушителей к ответственности, так как оно датировано 2013 годом. Но если автор ролика обратится в ГИБДД и напишет заявление, в котором укажет место и время нарушения, тогда это удастся сделать.

Добавим, на кадрах запечатлена машина вневедомственной охраны, которая в настоящее время считается подразделением Росгвардии. В рамках проверки предстоит установить, работают ли в настоящее время в ведомстве сотрудники, которых уличили в нарушении.

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