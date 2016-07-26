Красноярцам предложили ответить на недетские вопросы

22 апреля в Красноярске пройдет образовательно-просветительская акция «Всероссийская лабораторная», посвященная научной грамотности.

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Главная цель акции — популяризация науки. Участникам предстоит за час ответить на 20 вопросов из самых разных областей знаний: физики, химии, биологии и астрономии. Согласно условиям, пройти тест могут все желающие старше 15 лет, при этом никаких специальных знаний и формул не потребуется.

В этом году тема «Лабораторной» — «недетские вопросы». «Что может быть быстрее света? Чем живое отличается от неживого? Почему люди делятся на мужчин и женщин? Где центр мира? Как спят микробы? Отчего зимой холодно, море — соленое, а небо — синее? Такими вопросами дети часто ставят в тупик взрослых», — привели примеры организаторы акции.

В Красноярске «Лабораторная» пройдет в СФУ, СибГАУ им. ак. М.Ф. Решетнева, информационном центре по атомной энергии, государственной универсальной научной библиотеке и на других площадках.

На каждой будут работать ученые и известные красноярцы, которые помогут найти правильное решение, огласят и прокомментируют результаты теста. Среди научных экспертов — заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора Института физики им. Л.В. Киренского ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН Сергей Овчинников, заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк, директор интерактивного музея науки «Ньютон-парк» Антон Шарыпов, биолог и популяризатор науки Егор Задереев и другие.

«В Красноярске появляются новые и разнообразные форматы популяризации науки, которые дают возможности для каждого — независимо от возраста — постигать новое и становиться умнее. Всероссийская лабораторная — это отличный шанс проверить и пополнить свои знания об окружающем мире», — рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН Егор Задереев.

Пройти регистрацию для участия в акции 22 апреля можно на официальном сайте «Лабораторной». Вход свободный. Начало в 12:00.

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