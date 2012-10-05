Дайджест Newslab.ru: Почему красноярки носят серое

Сегодня не повезло красноярским сообществам помощи бездомным животным — их заблокировали соцсети за «подозрительные» сборы на благотворительные нужды. Первой оказалась недоступна одна из самых популярных групп — «Белый клык». Мы разобрались, что случилось и как им теперь быть.

«Красноярки совсем не умеют одеваться»: откровенный рассказ стилиста В Сибири живут самые красивые девушки — с восприятием этого стереотипа у красноярцев не возникает проблем. Но как одеваются эти самые девушки (и их юноши) — совсем другой вопрос. На условиях анонимности мы поговорили с красноярским стилистом о тонкостях провинциальной моды и выяснили, почему многие вообще не понимают, что это значит — «одеваться стильно».

Покупка недвижимости в ипотеку: пошаговая инструкция Ипотека — важное решение, от которого может зависеть ваше будущее. Как вы понимаете, выбор должен быть осознанным, подход — ответственным, а всю нюансы — изучены досконально. Мы расскажем об основных шагах, которые помогут вам взять ипотеку и обойтись без лишней суеты и переживаний.

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