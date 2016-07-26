Унесенные ветром крыши и пенопласт на трассе: последствия непогоды в Красноярске (видео)

На трассе под Красноярском на автомобиль с моста скинуло пенопласт. Фотографии с последствиями сильного ветра 19 апреля красноярцы начали выкладывать сегодня в социальные сети.

Напомним, синоптики уже несколько дней, с субботы, предупреждают о сильном ветре. В конце прошлой недели порывы роняли заборы и уносили предметы со строек, но серьезных последствий не было.

Сегодня в сети появилось видео, снятое в районе поселка Солонцы при выезде с трассы М-53 на проспект Котельникова: с прицепа грузовика, двигавшегося по эстакаде, на проезжающий под ней автомобиль сбросило несколько упаковок пенопласта. Автор отметил, что причиной происшествия стало то, что груз не был закреплен и его легко унесло вниз ветром.

Материалы по теме О ливнях и еще более сильном ветре предупреждают красноярцев спасатели

Кроме этого, жители города сообщили, что на ул. Телевизорной на припаркованные машины упала металлическая крыша павильона.

Также очевидцы заявили о повреждении шиферной крыши на пятиэтажном доме, расположенном на ул. Щорса, 86.

В пресс-службе ГУК «Жилфонд», который обслуживает дом на ул. Щорса, пояснили, что их специалисты уже выехали на место и осматривают повреждения. При этом специалисты отметили, что о происшествии узнали от журналистов. Ни один из свидетелей не передал информацию в оперативные службы, которые должны заниматься устранением последствий подобных происшествий.

Напомним, сообщать о городских ЧП, вызванных непогодой, можно либо по телефону 005, либо обращаться в аварийные службы.

Вы можете рассказать об этом другим пользователям, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: